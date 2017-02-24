В понедельник, 27 февраля, по всей Эстонии полицейские будут проверять водителей на трезвость. На этот раз полицейский рейд будет особенным – все законопослушные водители в знак благодарности получат от полицейских конфеты.

Машина врезалась в дерево, пострадали три человека

В субботу утром в Пыльвамаа машина врезалась в дерево, в результате чего пострадали три человека.

В Таллинне в жилом доме произошел пожар

В таллиннском районе Меривялья в субботу утром произошел пожар в жилом доме, люди в этом происшествии не пострадали.

Фото и видео: в центре Таллинна пьяный водитель BMW врезался в дом

В центре Таллинна пьяный водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дверь здания, сообщает Postimees.

Трагическое ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: машина вылетела в кювет, водитель погиб

Сегодня утром в Ида-Вирумаа машина Kia вылетела в кювет, водитель погиб, сообщает Postimees.

Фото и видео: в цепной аварии на Пярнуском шоссе пострадал человек

Сегодня днем на Пярнуском шоссе в Таллинне произошла цепная авария.

Серьезное ДТП в Харьюмаа: пострадали четыре человека

Сегодня днем в Харьюмаа, на Тартуском шоссе произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.