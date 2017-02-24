Находившуюся за рулем этого транспортного средства женщину скорая помощь доставила в Ракверескую больницу. По первоначальным данным, она получила легкие травмы, передает Virumaa Teataja.
По оценке полиции, сегодня утром дороги были скользкими.
Сегодня утром в Ляэне-Вирумаа произошло ДТП: примерно в двух километрах от Пийра ехавший в сторону Паюсти автомобиль Opel из-за гололеда врезался в дерево.
Находившуюся за рулем этого транспортного средства женщину скорая помощь доставила в Ракверескую больницу. По первоначальным данным, она получила легкие травмы, передает Virumaa Teataja.
По оценке полиции, сегодня утром дороги были скользкими.
Группировка действовала три года, пойманы не все соучастники
Добавлены фото и видео!
Новая структура в киберпространстве под началом Эстонии! Прямой эфир: 12.00
Дополнено в 11:38!
С речью выступил спикер Рийгикогу Эйки Нестор
Пострадали 28 человек
Связь с редакцией
тел. 6662521, 6662377Пришли новость