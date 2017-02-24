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EV99. Taavi Rõivas
Allikas: Postimees

Рыйвас вдохновлен речью Кальюлайд: много было сказано между строк2

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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По оценке присутствовавшего на приеме президента в честь 99-ой годовщины независимости Эстонии вице-председателя Рийгикогу Таави Рыйваса, в речи Керсти Кальюлайд было много тонко сформулированных мыслей, того, что сказано между строк. По его мнению, ее речь можно лучше понять тогда, когда прослушаешь или прочтешь ее несколько раз.

Бывший премьер-министр отметил, что в своей речи президент затронула все важные темы. «Может быть, можно было бы добавить, что, по моей оценке, жители Эстонии по-прежнему недовольны тем уровнем жизни, который мы имеем сейчас. Поэтому те изменения, которые вводит правительство - независимо от того, кто в данный момент входит в правительство - должны быть все-таки ориентированы на то, чтобы уровень жизни жителей Эстонии улучшился. Это то, на что мы должны обращать внимание до тех пор, пока не достигнем одинакового уровня жизни с Финляндией, Швецией и Германией».

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдень независимостиКерсти Кальюлайдпрезидентская речьтаави рыйвас
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