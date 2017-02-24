Бывший премьер-министр отметил, что в своей речи президент затронула все важные темы. «Может быть, можно было бы добавить, что, по моей оценке, жители Эстонии по-прежнему недовольны тем уровнем жизни, который мы имеем сейчас. Поэтому те изменения, которые вводит правительство - независимо от того, кто в данный момент входит в правительство - должны быть все-таки ориентированы на то, чтобы уровень жизни жителей Эстонии улучшился. Это то, на что мы должны обращать внимание до тех пор, пока не достигнем одинакового уровня жизни с Финляндией, Швецией и Германией».

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