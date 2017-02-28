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«Радар»: президент Кальюлайд, возможно, будет получать самую большую пенсию в Эстонии2

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Эстонское правительство намерено с 1 января 2020 года отменить спецпенсии. Это значит, что спустя 25 лет с момента восстановления независимости страны, спецпенсии будут упразднены.

Оказалось, что в настоящее время как минимум 10 человек, которые когда-то входили в Верховный Совет Эстонской ССР и не голосовали 20 августа 1991 года за независимость страны, все равно получают от государства спецпенсию в размере 2578 евро и 10 центов. Ровно столько же поступает на счет 137 бывших членов Рийгикогу.

Передача «Радар» решила заодно узнать, какие финансовые блага будут полагаться политикам, представляющим страну в Европейском союзе. К примеру, среди них есть как Андрус Ансип, так и Керсти Кальюлайд.

В настоящее время зарплата депутата Рийгикогу составляет 3437 евро и 46 центов. Сейчас пенсию по старости получают 168 членов Рийгикогу, 147 из которых получают 75% (2578 евро) от зарплаты, а оставшиеся 21 — 40 процентов (1374,98 евро) от оклада депутата.

Например, пенсию в размере 2578 евро получают Эдгар Сависаар, Сийри Овийр, Андра Вейдеманн, Яан Каплинский, Валве Кирсипуу и т. д.

Самую большую спецпенсию получает канцлер юстиции — 2425 евро. Судьи в среднем получают 2324 евро, прокуроры — 1234 евро, чиновники госконтроля — 999 евро, полицейские — 705 евро.

Самую большую пенсию в Эстонии получают президенты. Им полагается 75 процентов от зарплаты. Это значит, что Тоомас Хендрик Ильвес и Арноль Рюйтель получают 3690 евро.

Если же говорить о депутатах Европарламента, то Индрек Таранд, Яна Тоом, Марью Лауристин, Урмас Паэт и Тунне Келам имеют право получать от ЕС пенсию, размер которой составляет 3,5 процента от зарплаты за каждый отработанный год.

Зарплата члена Европарламента составляет 8484,6 евро. Это значит, что Индрек Таранд, который к 2019 году будет иметь 10-летний трудовой стаж, сможет рассчитывать на пенсию, размер которой составит 35 процентов от его нынешней зарплаты - то есть 2969 евро.

К 2019 году у Тунне Келама будет 15 трудового стажа в Европарламенте, поэтому его пенсия составит 4454 евро.

Вице-президент Европейской Комиссии Андрус Ансип при выходе на пенсию в возрасте 65 лет будет получать порядка 5000 евро.

Но самой большой пенсией сможет похвастаться нынешняя президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая по достижении 65 лет будет получать около 10 000 евро, поскольку она 12 лет проработала в Европейской счетной палате.

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