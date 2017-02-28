Состояние трех миллионеров в Эстонии превышает 100 млн долларов

В рапорте отмечается, что в 2015 году их также было трое. Аналитики считают, что, скорее всего, этот показатель не изменится и через десять лет, то есть к 2026 году. Десять лет назад в Эстонии было два миллионера, состояние которых оценивалось в 100 миллионов долларов и выше, сообщает портал Majandus24.

В Эстонии также проживает 30 человек, состояние которых превышает 30 миллионов долларов. Кроме этого, в Эстонии 80 мультимиллионеров (имущество превышает 10 миллионов долларов) и целых 1900 миллионеров.

Миллиардеров в Эстонии нет.