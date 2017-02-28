Поймай номерок: почему в больнице не всегда можно сходу записаться к врачу?

«Они говорят мне - позванивайте, - удивлен читатель «Инфопресса», пытающийся записаться к врачу-специалисту. - Почему я не могу просто зарегистрироваться через интернет, и со мной свяжутся тогда, когда у них будут данные о том, что запись на прием открыта? – возмущается мужчина. И действительно, звонить и «ловить» номерок можно бесконечно. А дозвонившись и попав в период записи, можно выяснить, что все номерки на грядущий месяц уже распределены, и следующая запись откроется в следующем месяце.

В клинике Тартуского университета, к примеру, все проще: форма регистрации по интернету предполагает, что пациент оставляет свои данные, в которых указывает желаемого врача и подходящее для себя время. А работники регистратуры уже через несколько дней связываются с пациентом и предлагают возможное время приема. В Ида-Вируской центральной больнице за номерками начинает самая настоящая охота, когда, ожидая возможности записаться, сидеть на телефоне можно бесконечно.

Ситуацию комментирует пресс-секретарь Ида-Вируской центральной больницы Надежда Иванова:

Действительно, есть ряд специалистов (урологи, кардиологи, ревматологи), как правило, приезжих, чьи даты приема могут быть какое-то время неизвестными. Дело в том, что приезжающие из Таллинна или Тарту специалисты не всегда могут сразу огласить график приемов. Если, к примеру, график в основной больнице еще не утвержден, то доктор, соответственно, не может назначить дату приема и у нас в больнице. В каждом случае все индивидуально. Нет строгого правила, в какой день конкретно необходимо согласовывать день (дни) приема. Кто-то сообщает дату приема за месяц, а кто-то открывает запись всего за две недели.

Что же касается своих штатных врачей, то, как правило, регистратуре известно, в какие дни они выдают графики на следующий месяц и медрегистратор оповещает пациента о дате, когда можно начинать звонить и бронировать время приема. Безусловно, бывают и исключения из правил (кто-то уходит на больничный, у кого-то отпуск и т.п.). Но это всего лишь исключения - без этого никуда.