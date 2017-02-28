СМИ: Конте покинет «Челси» и возглавит «Интер» по окончании сезона

По информации источника, китайские владельцы миланского клуба предложили итальянскому специалисту контракт на четыре года с окладом €15 млн за сезон.

Отмечается, что Конте согласился перейти в «Интер» после того, как предложение с €11 млн было повышено до €15 млн. В настоящее время представители китайского консорциума ведут переговоры с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем, чтобы согласовать досрочное соглашение Конте с лондонским клубом.

Конте возглавил «Челси» перед нынешним сезоном. Под его руководством «пенсионеры» после 26 туров занимают первое место в чемпионате Англии.