Хельме: центристы могут получить на местных выборах в Таллинне лишь 35% голосов

Хельме считает, что Центристская партия сейчас сталкивается в Таллинне с той же проблемой, с какой Партия реформ столкнулась во время президентских выборов.

"Рискну предсказать, что вы (центристы - прим.ред.) на этот раз не получите в Таллинне больше 35% голосов, поэтому для сохранения власти в Таллинне вам придется искать партнеров по коалиции. Это моя оценка на данный момент, которая может впоследствии измениться", - сказал Хельме во вторник в передаче Foorum на телеканале ETV.

По оценке представлявшей Центристскую партию министра экономики Кадри Симсон, у центристов есть шанс сохранить единоличную власть в Таллинне, потому что жители столицы довольны городской средой, и под руководством Центристской партии у таллинцев сохранились многие вещи, которых лишились жители остальных частей Эстонии.