Каллас о политике Трампа: никогда ранее Эстония не была так одинока, как сейчас

Каллас отметил в своей речи, что новый президент США Дональд Трамп одобряет распад Европейского союза, а также то, чтобы от НАТО остались лишь одни воспоминания. Точно того же хочет и России, сообщает Majandus24. «До сих пор США поддерживали Европу, Европейский союз. Россия, а также бывший Советский союз всегда желали игнорировать ЕС как добровольное объединение стран. При любой возможности они стремились вести дела со странами-членами отдельно, разрушить единство Европы, - сказал Каллас. - Теперь новый президент США демонстрирует желание вести дела таким же образом - отдельно с государствами-членами».

Он добавил, что главный идеолог новой администрации США Стив Бэннон встретился пару дней назад с послом Германии в США и выразил именно это мнение. Кроме того, в Европе, даже в коридорах его ведущих заведений, царят такие настроения, что в прямых международных контактах нет ничего плохого, отметил политик.

«Маленькие страны в такой ситуации остаются одни. Мы сейчас еще более одиноки, чем когда-либо раньше после восстановления независимости, - подчеркнул Каллас. - Эстония - частица пыли на политическом ландшафте. У нас по-прежнему есть союзники, но если мы хотим создать для них проблемы, то должны учитывать, что у них не обязательно должно быть на нас время или интерес заниматься нашими делами».