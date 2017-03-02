Газета: проданные паромы эстонского бизнесмена прекратили движение по Эльбе

Портал новостей Куксхафена cn-online.de в среду написал, что работающие на линии Куксхафен - Брунсбюттель паромы прекратили движение и стоят у причала. Последний рейс Anne-Marie завершил в среду в 11.14 в Куксхафене. После этого билеты на паромы больше не продавались.

По словам государственного секретаря Министерства экономики и транспорта Германии Дэниэлы Беренс, собственниками паромов является голландский банк, который передал паром Grete (прежнее название Muhumaa) во фрахт в Норвегию. Портал cn-online.de со ссылкой на информацию из политических кругов сообщил, что одна из причин — непогашенный кредит. В среду оба парома еще стояли у причала в Германии.

Судовая компания AS Saaremaa Laevakompanii Вячеслава Леэдо продала свою долю в немецком транспортном предприятии Elbe-Link Reederei, обслуживающем линию Куксхафен-Брунсбюттель на Эльбе.

По словам предпринимателя, Saaremaa Laevakompanii достигла договоренности с банком и с собственником судов соглашения, устраивающего все стороны, написала во вторник принадлежащая Леэдо газета Saarte Hääl.

Паромы Saaremaa и Muhumaa летом 2015 года прекратили работу на линии между островами Сааремаа и Хийумаа и в конце августа того же года начали работать на Эльбе в Германии.