Потерявший дочь Сергей Пестов: наши дети беззащитны в интернете

Сергей Пестов / Jaanus Piirsalu

Его покончившая с собой год назад дочь Диана навсегда осталась 16-летней. По словам Пестова, за несколько лет в России под влиянием, оказанным на них в Сети, совершили самоубийства более 100 подростков.

В России уже более года идет бурное обсуждение о том, действительно ли в социальной сети «ВКонтакте» орудуют маньяки, которые подстрекают несовершеннолетних к суицидам, рассказывая, что смерть – это дорога к истине и избавление от всех проблем.

В мае прошлого года флагман журналистских расследований в России издание «Новая газета» опубликовала статью «Группы смерти (18+)», которую за несколько дней прочитали 1,5 миллиона человек. В статье содержались шокирующие утверждения: 130 подростков покончили жизнь самоубийством в течение полугода после того, как вступили в «ВКонтакте» в тематические группы.

Первой реакцией на эту статью было недоверие. Популярные издания, такие как Lenta.ru и Meduza.io утверждали, что проблема слишком раздута и за всем стоит желание родителей погибших детей найти виновных.

Сейчас же следственный комитет также пришел к выводу, что в социальных сетях существуют группы, в которых пропагандируют самоубийства.

Осенью прошлого года в Московской области был взят под стражу 21-летний Филипп Будейкин, которому было предъявлено обвинение в подстрекательстве к самоубийству 15 подростков. Против него показания дали четыре несовершеннолетних, которых удалось в последний момент спасти. Будейкин, известный по прозвищу Лис, был администратором одной из групп смерти. Таких групп в интернете десятки.

Точное число жертв групп смерти не может назвать никто. Согласно данным следственного комитета в 2015 году в России было совершено 450 детских самоубийств. По данным «Российской газеты», в прошлом году эта цифра выросла до 700.

После смерти дочери Сергей Пестов вместе с родителями, чьи дети также совершили суицид, открыл центр спасения детей от киберпреступлений. Он уверен, что за ростом числа подростковых суицидов стоит промывка мозгов детей в социальных сетях. Мужчина, работавший раньше следователем, а теперь являющийся ИТ-специалистом, говорит, что они предоставили правоохранительным органам информацию о связи групп смерти со 130 подростковыми самоубийствами.

«Все они резали себе руки, состояли в одних и тех же социальных сетях и использовали одинаковые символы – китов, бабочек и сатанинские знаки, - говорит мужчина, - Они рисовали на руках одинаковые символы. Вместе с их телами были обнаружены похожие тексты, несмотря на то, что эти дети жили в разных местах – от Петербурга до Уссурийска».