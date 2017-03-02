Минобороны назвало свои главные достижения

В пятницу исполнились первые сто дней правительства, в числе главных достижений за этот период в своей сфере Минобороны назвало начало программы оборонных инвестиций в размере 60 млн евро, первое проведение внезапных учебных сборов Okas и начало переговоров с Южной Кореей о покупке самоходных гаубиц K9 Thunder.

Министерство также отметило утверждение в правительстве десятилетнего плана развития государственной обороны. В его результате Силы обороны увеличатся на два батальона и десять рот ополчения, будет создано киберкомандование, купят самоходные гаубицы, поощрят более масштабное прохождение срочной службы посредством вовлечения женщин и будет предпринят ряд других действий, которые повысят обороноспособность Эстонии.

Министерство также отметило достижение присутствия в Эстонии союзников из НАТО, а также увеличение возможностей и бюджета Кайтселийта. Кайтселийту выделят 60 млн евро на пополнение снаряжения, вооружения и запасов боеприпасов. Кроме того, вырастут прямые субсидии в пользу Кайтселийта, а к 2021 году будут созданы пять новых рот ополчения.

Министерство отметило также увеличение вдвое субсидий на развитие оборонной промышленности Эстонии, начало программы патриотического воспитания молодежи, которую было выделено два миллиона евро, развитие бронеманевренной способности и огнестрельной силы.