Рейтинг стран ЕС по уровню развития технологий: Эстония вошла в топ-10

Эстония в секторе предлагаемых в интернете публичных услуг является лидером в Европейском союзе, а по навыкам населения пользоваться цифровыми услугами и интернетом превышает средний по ЕС уровень. В Эстонии на высоком уровне представлена технология широкополосной связи, в то же время широкополосная сеть еще не получила большого распространения, по этой причине по показателям плотности соединений Эстония пока находится ниже среднего по ЕС уровня. Основной задачей для этого сектора в Эстонии остается более широкое внедрение цифровых технологий в предпринимательство.

По уровню интеграции цифровых технологий в предпринимательство Эстония в Европейском союзе занимает 20-е место. Многие предприятия в Эстонии используют электронные счета и услуги облачных технологий, но в целом и по этим параметрам внедрение цифровых технологий в предпринимательство занимает позиции ниже среднего по ЕС уровня.

По плотности интернет-соединений Эстония занимает 17 место в ЕС. Как отмечается в отчете DESI, жители Эстонии пользуются интернетом в среднем больше, чем жители остальных стран ЕС. Использование банковских электронных услуг в Эстонии на одном из самых высоких уровней в ЕС, так же высоки показатели и потребления новостей в интернете.

По показателям цифровых публичных услуг Эстония является лидером в ЕС.

Наиболее развитой в цифровом отношении страной в ЕС является, в соответствии с отчетом, Дания. Последующие позиции за ней занимают Финляндия, Швеция, Голландия, Люксембург, Бельгия, Великобритания и Ирландия.

Наиболее отстающими от остальных по оснащенности интернетом странами в ЕС являются Румыния, Болгария и Греция.