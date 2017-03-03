В Финляндии два генерала отбывают наказание за военные преступления

В Финляндию доставлены отбывать наказание за военные преступления два генерала, пишет Postimees со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

Финское издание считает, что причастных к совершению зверств во время Балканской войны мужчин пытались привезти в Финляндию тайно.

По данным газеты, военачальник армии боснийских сербов Радивое Милетич был доставлен в Финляндию в апреле прошлого года. Военачальник армии Югославии в период Косовской войны Небойша Павкович был доставлен в Финляндию уже в 2014 году.

Милетич - сербский генерал и военный деятель, известный военачальник армии боснийских сербов в период войны в Боснии и Герцеговине был приговорен к 19 годам заключения, позже срок наказания был сокращен ему до 18 лет. Сербский генерал, военачальник армии Югославии в период Косовской войны и бомбардировок Югославии силами НАТО Павкович осужден на 22 года.