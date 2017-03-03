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Марин Ле Пен заявила об угрозе холодной войны с Россией для Европы

Rus.Postimees.ee
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Лидер партии «Национальный фронт», кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что «холодная война» с Россией представляет для Европы серьезную угрозу. Об этом она сказала в интервью CBS News.

Она уточнила, что опасным также является «подталкивание» России в сторону Китая.

Кроме того, она отметила, что президент России Владимир Путин не сделал ничего, что бы позволило называть его убийцей.

При этом лидер «Национального фронта» подчеркнула, что не восхищается Россией и ее президентом. «Смотрите, я не фанатка на рок-концерте, я политический лидер великой страны. Все, что меня интересует, — интересы Франции», — заявила Ле Пен, добавив, что намерена вновь сделать свою страну великой.

В феврале журналист телеканала Fox News Билл О'Райли заявил во время интервью с президентом США Дональдом Трампом, что «Путин — убийца», после слов Трампа о том, что он уважает российского лидера.

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