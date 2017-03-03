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Таллинн входит в топ-3 городов у российских туристов для отдыха на 8 Марта

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Сервис поиска отелей RoomGuru определил самые популярные города для отдыха и путешествий российских туристов на 8 марта. Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов для проживания вдвоем с 7 на 9 марта 2017 года.

Таллинн занимает третье место по популярности отдыха и путешествий российских туристов на 8 Марта. Минск, Рига, Таллинн, Тбилиси, Баку, Ереван, Барселона, Будапешт, Рим и Вена входят в топ-10 зарубежных городов, популярных для путешествий россиян в этот праздничный день.

По данным сервиса RoomGuru.ru, в Таллинне проживание в гостинице обойдется в среднем 60 евро в сутки, а в Минске - 45 евро в сутки. 

По данным агентства ТурСтат, в 2017 году число зарубежных поездок россиян на праздничные дни выросло на 10% по сравнению с прошлым годом.

Первую пятерку популярных у туристов городов России на 8 Марта составляют Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Нижний Новгород.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбакубарселонаминскмоскваригасанкт-петербургталлиннтуристы
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