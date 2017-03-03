Урве Пало хочет привлечь в Эстонию 2000 специалистов в области ИТ

Одной из обладающих высоким потенциалом стран, где можно было нанять специалистов в сфере ИТ, является Украина, отметила министр на брифинге для прессы в понедельник. По ее словам, до сих пор в рамках, например, проекта Work In Estonia Фонда развития предпринимательства (EAS) пытались нанимать специалистов из Финляндии в надежде на то, что там остались сокращенные на Nokia специалисты. По словам министра, план не имел успеха, проблемой стал, например, уровень зарплат в Эстонии.

Проблемой, по словам Пало, является и то, что неясно, сколько прибывших на данный момент в Эстонию из Украины специалистов реально работают по специальности, а сколько из них нашли работу, например, в строительном секторе. «Следует хотя бы обзвонить фирмы и спросить, поступил ли на работу конкретный человек», - сказала она.

Пало планирует создать параллельную Work in Estonia рабочую группу, которая следила бы за тем, чтобы прибывшим в Эстонию специалистам было легко устроиться на новом месте, например, при необходимости получить места в детском саду для детей. Задачей Work in Estonia по-прежнему будет маркетинг, ориентированный за пределы Эстонии.

«Мы создадим аналогичную проектной команде команду по электронному резидентству, которая будет выяснять те узкие места, из-за которых люди сейчас не приезжают сюда», - сказала Пало.

Бюджет проекта на пять лет составит ориентировочно 10 млн евро.