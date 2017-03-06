Галерея: Центристская партия определяет первые номера в избирательных списках

Согласно сегодняшнему решению членов Таллиннского совета Центристской партии, на местных выборах в октябре избирательный список партии в Хааберсти возглавит экс-старейшина и действующий депутат парламента Виктор Васильев.

«Виктор Васильев, как опытный депутат Таллиннского горсобрания и как старейшина, приложил много усилий для того, что Таллинн и столичный район Хааберсти развивались. Он приложил немало усилий для того, чтобы улучшить благосостояние жителей страны будучи членом социальной комиссии Рийгикогу. Жители Хааберсти высоко оценивают работу Васильева, подтверждением тому являются результаты выборов. На последних выборах он получил огромную поддержку, баллотируясь в округе Хааберсти.» - сказал председатель Центристской партии Юри Ратас.

Виктор Васильев никого не забывал о жителях Хааберсти даже после того, как он покинул пост старейшины района и стал депутатом Рийгикогу. Сам Васильев отметил, что, выставляя свою кандидатуру на выборах, его точно нельзя назвать подсадной уткой, которая будет лишь собирать голоса. Причина, почему он баллотируется кроется в его любви к Хааберсти. «Я баллотируюсь потому, что это часть города, как и живущие там люди за долгие годы работы стали мне по-настоящему родными и близкими. Будучи старейшиной, а теперь депутатом Рийгикогу, я всегда старался помогать развитию одного из самых красивых столичных районов.» - отметил Виктор Васильев.

Он добавил также, что жители Хааберсти доверяют ему и поэтому они выбрали его представлять свои интересы в парламенте. «Теперь же, когда депутаты Рийгикогу могут одновременно быть и депутатами городского собрания, в случае своего избрания я смогу сделать для жителей этого района еще больше.» - добавил Васильев.

По оценке старейшины Хааберсти Марека Юргенсона, Виктор Васильев долгие годы поддерживал и всячески содействовал развитию Хааберсти. И самое главное, что делал он это не только на словах, но и настоящими поступками. „Например, Васильев за счет «крышевых денег» помог оборудовать специальные площадки для закаливания и обливания холодной водой, реставрировать Центр для проведения досуга и молодежного центра, а также построить скейт-площадку в Хааберсти» - привел Юргенсон примеры сотрудничества с Виктором Васильевым.

Напомним, что ранее Центристская партия обнародовала имена политиков, которые возглавят избирательные списки в округах Ласнамяэ и Мустамяэ. Ими стали вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт и исполняющий обязанности мэра столицы Таави Аас соответственно.