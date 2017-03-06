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Денег нет, идеи туманны

Валев Калд: левые едины – мы хотим идти в регионы!

Елена Поверина
Елена Поверина
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Левые пытаются выйти из состояния небытия. Обновленная команда, по словам председателя ОЛПЭ Валева Калда, готовится пропагандировать левые идеи в регионах: «Хватит кухонной политики!». Одновременно левые готовы сесть за стол переговоров с другими партиями.

Смотрите видео! 

Päevaintervjuu: Valev Kald (vene keeles)
Allikas: Postimees

Председатель Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ), бывший мэр Маарду Валев Калд заявил в студии Postimees, что о расколе и перевороте в рядах левых не может быть и речи: «Это не борьба за власть, а борьба за укрепление и омоложение!»

Калд подтвердил, что на счету партии 236 евро 18 центов, в рядах партии – 1862 члена: «Мертвые души есть, в этом виновата сложная история объединений разных партий. За три года мы потеряли 300 человек».

После расширения рядов за счет лидеров несостоявшейся Партии народов Эстонии, защита русской школы становится приоритетной темой, но что с этим делать, судя по словам Калда, партии не очень понятно: «Мы давно делали ставку на русскую школу. Государство обязано предоставлять меньшинству, компактно проживающему на территории местных самоуправлений, образование на родном языке в обмен на усиление преподавания эстонского языка».

При этом Маардуская гимназия, как признал экс-мэр, не ходатайствовала об отказе от пропорции 60х40, так как «всегда славилась языковым погружением и мягкими подходами в изучении эстонского языка». По словам Калда, эта система запатентована: «Пример Маардуской гимназии можно распространить на другие школы в регионах».

Лидер ОЛПЭ, экс-мэр Маарду Валев Кальд/ Teet Malsroos/ Õhtuleht/ Левые идеи, по словам Валева Калда, как никогда востребованы в регионах

Что предложит ОЛПЭ своему избирателю? «Новый подход к пропаганде левых идей в Эстонии. По всей Европе социальные проблемы решаются путем активного самовыражения людей, - отметил Калд. - Я не призываю к митингам, но люди не должны чего-то бояться. Хватит кухонной политики! Инициатива должна идти снизу».

«Мы пойдем в регионы Эстонии с этой идеей, - продолжил он. - Потенциально там очень много избирателей, которые готовы воспринять левые идеи. Кроме интернет-ресурсов будем использовать листовки, газеты, местную периодику. Главная задача новой команды – проводить работу на местах: собирать людей, рассказывать о мероприятиях, участвовать в праздниках, усилить поступление членских взносов и пожертвований».

В качестве примера Калд привел «проблему с продовольствием» в Кохтла-Ярве: «Там нет Пищевого банка, как в Таллинне. Один из наших активистов живо занимается этим вопросом. Сейчас уже есть готовый продуктовый киоск в районе Ахтме. Идея воплощается в жизнь».

Возможно ли объединение с центристами? «Я не исключаю сотрудничества ни с одной из партий. Мы уже работаем вместе с "зелеными" и другими малыми партиями. Задача нового руководства - сесть за стол переговоров и с парламентскими партиями. Все возможно!» - подытожил Валев Калд

Смотрите интервью в повторе!

  • Интервью в прямом эфире в студии Postimees. Ведущая - Елена Поверина

    Считают ли левые себя конкурентами Центристской партии?
  • Что можно противопоставить конкурентам, имея на счету пару сотен евро и большой процент мертвых душ?
  • Есть ли единство в партии? Застрахованы ли левые от переворота и раскола?
  • Что предложит ОЛПЭ своему избирателю? 
  • Оправданы ли ставки на русскую школу во главе с Мстиславом Русаковым и Алисой Блинцовой?

Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia 

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