В Таллинне состоится очередная ярмарка труда: предложат свыше 2000 вакансий

По словам председателя правления Кассы страхования от безработицы Меэлиса Паавела, во время организации ярмарок труда Касса все больше внимания уделяет тому, чтобы помимо места встречи соискателей работы и работодателей, ярмарка труда была бы также местом, где можно более широко обсудить различные темы, связанные с работой.

«В этом году в центре внимания будет значение сферы информационных технологий в роли гаранта для повышения конкурентоспособности как с позиции одного человека, так и с позиции Эстонии в целом. Также на ярмарке мы представим возможности дополнительного обучения и переобучения для работающих людей, которые появятся с 1 мая. Как уже стало традицией, во время ярмарки пройдут различные тематически семинары, а также будет возможность посетить бесплатную консультацию по карьере», - рассказал Паавел.

В ярмарке примут участие 80 работодателей, которые предложат 2000 рабочих мест. Будут предлагаться как простые работы, так и места для специалистов, в большом количестве будет предлагаться работа в сфере обслуживания и производства. Для того, чтобы гости ярмарки могли лучше ориентироваться среди множества работодателей и предложений о работе, отдельно будут отмечены работодатели, которые предлагают работу людям с ограниченной трудоспособностью (знак «TVR» на табличке работодателя) и молодым людям до 18 лет (знак в форме кленового листа на табличке работодателя). Работодателей, которые предлагают возможность пройти учебную практику, можно будет найти по знаку «koolipraktika» на табличке работодателя.

Помимо трудового посредничества, на ярмарке также пройдёт интересный семинар и мастер-классы.