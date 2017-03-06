Мужчины, засунувшие кошек в работающую стиральную машину, получили штраф

Согласно обвинению, летом 2016 года проживающий в Пярну 55-летний Айвар засунул двух кошек в стиральную машинку и включил ее. "Стирку" животных снимал на видео 26-летний Кермо. Кошки получили как физические, так и психологические травмы.

Представлявший сторону обвинения прокурор Иай Мерисаар отметила, что любое насилие по отношению к слабым, включая животных, недопустимо. По словам прокурора, животные, к счастью, остались живы. По мнению гособвинителя, свою роль в данном происшествии могло сыграть употребление алкоголя.

Суд назначил Айвару штраф в размере 900, а Кермо 540 евро. Также мужчинам придется оплатить расходы на адвоката.