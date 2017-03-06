Путин помиловал Оксану Севастиди, осужденную за госизмену

Уроженка Урала Оксана Севастиди была осуждена на семь лет за SMS своему приятелю в Грузию о движении военной техники в Абхазию. Как сообщал Интерфакс, Владимир Путин в декабре прошлого года назвал этот приговор жестким, посчитав, что в деле необходимо разобраться.

"На мой взгляд, действительно, это достаточно жесткий подход. Я, честно говоря, не знаю деталей. Но если она что-то написала в своих SMS-сообщениях, она же написала то, что видела, это все видели, а значит это не представляло из себя никакой тайны большой", - сказал Путин на пресс-конференции в Москве.