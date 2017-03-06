Галерея: мужчина, застреливший человека в подъезде дома в Вильянди, предстал перед судом

Заседания по этому уголовному делу запланированы на шесть дней. Решение суда должно быть оглашено в начале апреля, передает Sakala.

15 апреля прошлого года в центр тревоги сообщили, что в многоквартирном доме на бульваре Валуоя в Вильянди стреляли в человека. Врачам не удалось спасти жизнь 39-летнего мужчины, он скончался на месте происшествия. Полиция задержала в качестве подозреваемого в стрельбе жильца того же дома, 38-летнего Рене, сообщает Лыунаская окружная прокуратура.

Согласно обвинению, 15 апреля Рене купил в магазине шлифовальную машину и режущую цепь, после чего отправился домой и взломал дверь оружейного шкафа, где хранился принадлежащий его родственнику наган. Затем он вышел в подъезд и открыл стрельбу по закрытой двери расположенной выше квартиры В ней были женщина и маленький ребенок. К счастью, никто из них не пострадал. Позже он стрелял в мужчину и женщину, находившихся между вторым и третьим этажами. Пуля попала мужчине в спину, от полученных травм он скончался на месте.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый признался в содеянном. В качестве причины стрельбы он назвал то, что ввиду плохого самочувствия его раздражали раздающиеся с лестницы звуки», - сказала в середине февраля изданию Sakala окружной прокурор Мерике Тикк. Она добавила, что проведенная в ходе предварительного следствия экспертиза подтвердила вину Рене. Ранее, по словам родственников обвиняемого, у него были проблемы с душевным здоровьем.

По словам матери вильяндиского стрелка, непосредственно перед убийством она обращалась к врачам с просьбами госпитализировать ее сына, однако это не принесло результатов.