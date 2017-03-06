Объединенный банк Nordea и DNB будет называться Luminor

«Мы рады представить название будущего банка Luminor, которое содержит в себе обещание для клиентов и сотрудников, - сказал председатель совета объединенного банка Нилс Мелнгайлис. - Luminor более всего ориентирован на культурное и предпринимательское пространство стран региона, наша цель — обеспечить лучшую жизнь местным людям и лучшие возможности бизнеса местным предприятиям».

«Мы строим как новый банк, так и новый бренд финансовых услуг. В ДНК нашего бренда три ценности, которые закладывают надежный фундамент внутренней культуры и принципов деятельности нового банка: прежде всего - люди, качество во всем и четкие цели», - сказал председатель правления Luminor Эркки Раазуке.

«Luminor символизирует самые выдающиеся сильные стороны банка. Первая часть названия – "lumi" — происходит от латинского слова "lumen", которое означает свет. Luminor станет маяком и ориентиром для клиентов банка — частных лиц и предпринимателей, а также для предприятий, сообществ и стран, где банк будет действовать», - сказал стратегический менеджер Futurebrand Фредди Бевисток.

«Месседж банка: хорошая жизнь возможна, качество своей жизни можно улучшить. Вторая часть названия – "nor" — указывает на сильные скандинавские корни — владельцы нового предприятия скандинавские банки. Эти два грани слиты в одно название. Название банка — словно Полярная звезда, которая указывает путь клиентам и сотрудникам банка, напоминая им о том, что и почему означает бренд», - добавил он.

Объединение DNB и Nordea в Балтии продолжается по плану. До совершения сделки и получения одобрения от регуляторов банки будут действовать в Эстонии, Латвии и Литве раздельно. Сделку планируется завершить во втором квартале 2017 года.