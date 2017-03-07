Интернет-мошенник торговал от имени известного мотогонщика

В последние недели Коолист начал получать сообщения о том, что с объявлениями о продажах, поданными от его имени в Интернете, не все в порядке. Занимающийся техникой и организующий мотогонки мужчина, который в течение определенного времени и сам что-то покупал и подавал в Сети, сначала не обратил на это никакого внимания, просто решил, что речь идет о каких-то старых объявлениях.

Неприятный сюрприз

То, что кто-то другой действует под его именем, стало понятно только тогда, когда одна смелая женщина отправил ему сообщение на телефон: «Здравствуйте, знаете ли вы, что от вашего имени продаются вещи на soov.ee?»

Для Коллиста это стало неприятным сюрпризом. Он связался с женщиной и с ее помощью выяснил, что в последнее время он на самом деле, кажется, что-то продавал. Женщина заплатила предоплату за товар, который не получила и, заподозрив, что речь может идти о мошенничестве, связалась с Коллистом.

Постепенно анализируя полученную информацию, и, найдя других пострадавших, Коллист установил личность человека, представляющегося его именем. Для того чтобы предупредить о мошеннике, он написал сообщение в Facebook, опубликовав и фотографию этого молодого человека.

Информация разлетелась по всей Эстонии и с разных концов страны начали поступать сообщения от людей, которые утверждали, что и их тоже обманули. Особенно злился один мужчина из Таллинна, который специально на пароме приплыл на Хиймаа, чтобы получить там купленную за 600 евро газонокосилку. Естественно, на обговоренном месте встречи не было ни косилки, ни продавца.

Не прошло много времени, как предполагаемый мошенник сам связался с Коллистом, извинился и попросил убрать информацию о нем из Facebook. Заодно он пообещал компенсировать всем причиненный ущерб.

От потерпевших мотогонщик узнал, что предоплату за товар в виде разных сумм мошенник просил переводить на счет на имя Коллиста в банке SEB.

Из других банков переводы сделать получалось, а в том же самом – нет. Для этого у продавца был запасной вариант: ссылаясь на технические проблемы, он просил переводить деньги на счет предполагаемого брата, то есть на свой собственный счет. Насколько известно, ни одна покупка так и не была получена.

Кроме того, выяснилось, что молодой человек работал не только в Эстонии, но и на таком же финском портале – tori.fi. Один знакомый Коллиста мотогонщик говорил, что купил у него в Интернете аккумуляторную дрель. Инструмент он, естественно, не получил.

«В Эстонии только один Рихо Коллист и это – я», - заявляет Коллист. Предупреждение он все же удалил из Интернета, поскольку описанные эпизоды, изрядно замарали его имя, он подал заявление в полицию. «Куда и как много денег на самом деле переведено под мое имя, остается только догадываться», - отметил Коллист.

Десятки пострадавших

По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело и сейчас есть информация о восьми потерпевших. Ущерб, причиненный мошенничеством, колеблется в пределах от 75 до 350 евро.

Капитан полиции Лыунаской префектуры Анита Пейпонен сказала, что сейчас известно о поданных от чужого имени на интернет-портале объявлениях и о нескольких сделках купли-продажи. Она объяснила, что поскольку товар клиентам не отправлен, часть из покупателей обратились к человеку, от чьего имени велась продажа.

По словам Пейпонен, по нынешней информации ущерб причинен человеку, чей идентитет незаконно использовали. Также имущественный ущерб получили те, кто заплатили за получение товара требуемую предоплату.

В качестве подозреваемого пока никто не допрошен и не задержан. «До предъявления подозрения нужно установить обстоятельства дела, чем полиция сейчас активно занимается», - заверила Пейпонен. Круг потерпевших может быть больше, чем восемь человек, поэтому полиция ждет информацию ото всех, кто имеет претензии к этому продавцу.

Чтобы не стать жертвой мошенников, полиция советует покупателям и продавцам заключать в Интернете дигитально подписанный договор: «Конечно, нужно воздерживаться от переводов денег незнакомым людям или фирмам на счета в иностранных банках».

Имя подозреваемого редакции известно.