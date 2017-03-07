Оппозиция раскритиковала план Урмаса Рейнсалу по оптимизации деятельности правительства

"По моей оценке численный состав правительства, который определялся бы в будущем законом о правительстве, мог бы быть гораздо меньше по сравнению с сегодняшним составом правительства и это касается и других конституционных институтов власти", - говорит Рейнсалу (IRL), который не исключает и уменьшение численности парламента, сообщает портал Rus.err.ee.

"Мы предложили модель кластеров - на разные темы, которые правительство считает важными, например, по сфере безопасности, было бы образовано несколько субправительственных команд", - поясняет Рейнсалу.

Член правовой комиссии, бывший член правительства, реформист Ханно Певкур говорит, что создание новых подправительственных комиссий лишь увеличит бюрократию.