Среда, 8. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Эксперт: на рынок недвижимости возвращаются прогоревшие после экономического кризиса проекты

BNS
BNS
/
/
:

На рынок недвижимости в Эстонии вернулись застройщики, которые пытаются реанимировать неразумные проекты, прогоревшие после экономического кризиса 2008 года, утверждает исполнительный директор риэлторской фирмы 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.

По словам Вахтера, повторяются ошибки, допущенные в 2005-2007 годах, когда дома строили в неподходящих для этого регионах. «Сейчас в Таллинне и его окрестностях строится по меньшей мере с десяток объектов недвижимости, к которым покупатель вряд ли проявит интерес», - отметил Вахтер в переданном пресс-релизе.

«Главная ошибка, которую допускают застройщики — неправильно выбранное для объекта место. Объекты сооружают там, где нет нормальных подъездных дорог или отсутствует инфраструктура: детские сады, школы, магазины, автобусное сообщение», - указал Вахтер.

«Не лучшими являются и варианты, когда жилые дома возводятся рядом с производственными зданиями и ангарами. Или когда в центре Таллинна возводят многоквартирные дома, слишком близко стоящие к железной дороге или к автомагистрали. Для жизни такие дома мало приспособлены. Даже в самые хорошие времена покупателей для них найти было нелегко», - отметил Вахтер.

«Недвижимость — это привлекательный бизнес, он притягивает заинтересованных и из других сфер бизнеса, а также обычных граждан. Но зачастую застройкой занимаются люди, не имеющие соответствующего опыта. А когда открывается возможность за «бешеные деньги» сделать очень много, тогда и принимаются неразумные решения», - добавил Вахтер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА1partner kinnisvaraмартин вахтермногоквартирные дома
По теме
Хозяйка решила похоронить четвероногого друга прямо под окнами многоэтажки

Хозяйка решила похоронить четвероногого друга прямо под окнами многоэтажки

Вечером 6 марта работники Рижской муниципальной полиции отправились в Вецмилгравис, где один из жителей района заметил, что рядом с жилым многоэтажным домом сосед закопал труп животного.
Фото: самый маленький дом, который продается в Эстонии

Фото: самый маленький дом, который продается в Эстонии 1

Средняя однокомнатная квартира примерно 30 квадратных метров. А дом в Вырумаа почти в три раза меньше, пишет портал Kodu. Должен ли новый собственник квартиры платить старые долги?

Должен ли новый собственник квартиры платить старые долги?

Мало таких многоквартирных домов, в которых между жителями царит полное взаимопонимание и где платежи всегда осуществляются вовремя и в полном объеме. Независимо от платежной дисциплины жильцов, квартирное товарищество должно выполнять свои обязательства как перед своими членами, так и перед поставщиками услуг. Неоплаченные долги оплачивают другие члены товарищества,  поэтому КТ приходится требовать оплаты хозяйственных расходов с должников.  Владелец частного дома в Тарту сделал заманчивое предложение нуждающимся в крове

Владелец частного дома в Тарту сделал заманчивое предложение нуждающимся в крове

Тех, у кого нет крыши над головой, и чей бюджет ограничен, должно заинтересовать предложение владельца частного дома в Тарту.
ЕЩЁ
эксклюзив от limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
Limon.ee
limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
фестиваль tmw
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
13:10
Эксперт: на рынок недвижимости возвращаются прогоревшие после экономического кризиса проекты
12:54
Видео: предположительно эти женщины устроили расправу над звездой эстонского телешоу
12:54
Канцлер Австрии высказался за урезание помощи ЕС странам-членам, отказывающимся принимать беженцев
12:52
Я в восторге: Настя Волочкова удивила смелым фото
12:48
Средиземноморская диета защищает от агрессивного рака груди
12:42
Призрак в отеле старого Таллинна испугал звезду «6 кадров»
12:36
Банк Эстонии в начале апреля выпустит новую купюру достоинством в 50 евро
12:35
Данные по Эстонии: названы должности, на которых женщины зарабатывают больше мужчин
12:33
Медики не советуют женщинам вступать в брак
12:14
Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!
12:13
WSJ: Обама был в ярости после обвинений Трампа
12:12
Статистики назвали единственную страну ЕС, где женщин в руководстве предприятий больше, чем мужчин
12:10
Смотрите: фото бывшей журналистки, которая теперь рекламирует свою попку
11:53
Ксения Бородина рассказала, как нужно худеть
11:52
Фото: чтобы избежать столкновения с автомобилем местного жителя, Тянак врезался в дерево (1)
11:47
Умер любимец берлинского зоопарка медвежонок Фриц
11:40
Исследование: размер груди влияет на количество покупок
11:36
Эстонский актер Юссь Хаасма попал в Таиланде в тяжелую аварию, которая изменила его жизнь
11:33
Экономист: неравенство в зарплатах мужчин и женщин не связано с гендерной дискриминацией (1)
11:25
Швейцарский журналист: море цветов на 8 Марта в России - сродни продаже индульгенций (4)
Все новости
LimonЦеликом
Скандал на «Минуте славы» привел к увольнению сотрудника «Первого канала»

Скандал на «Минуте славы» привел к увольнению сотрудника «Первого канала» (1)

Чудовищная трагедия: врачи спасают зрение сыну известной актрисы

Чудовищная трагедия: врачи спасают зрение сыну известной актрисы

Приметы, которые буквально затащат деньги в ваш кошелек

Приметы, которые буквально затащат деньги в ваш кошелек

12:52
Я в восторге: Настя Волочкова удивила смелым фото
12:42
Призрак в отеле старого Таллинна испугал звезду «6 кадров»
12:10
Смотрите: фото бывшей журналистки, которая теперь рекламирует свою попку
11:53
Ксения Бородина рассказала, как нужно худеть
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Моника Хельме: если 16-летняя способна найти деньги на наращивание волос, то и на аборт найдет!

Моника Хельме: если 16-летняя способна найти деньги на наращивание волос, то и на аборт найдет! (1)

12:48
Средиземноморская диета защищает от агрессивного рака груди
12:33
Медики не советуют женщинам вступать в брак
12:14
Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!
11:40
Исследование: размер груди влияет на количество покупок
SportsЦеликом
Фото: чтобы избежать столкновения с автомобилем местного жителя, Тянак врезался в дерево

Фото: чтобы избежать столкновения с автомобилем местного жителя, Тянак врезался в дерево (1)

Бобровский в третий раз за март признан первой звездой дня в НХЛ

Бобровский в третий раз за март признан первой звездой дня в НХЛ

Вот это везение! Эстонский дискобол выиграл новенький Range Rover

Вот это везение! Эстонский дискобол выиграл новенький Range Rover

7. мар
Видео: легкоатлетка убежала от мешавших сделать ей круг почета на ЧЕ организаторов
ВпрокЦеликом
Сравниваем цены: узнайте, насколько выгоднее для жителей Эстонии покупать алкоголь в Латвии

Сравниваем цены: узнайте, насколько выгоднее для жителей Эстонии покупать алкоголь в Латвии (2)

Вода «Евгений» и кетчуп с черным перцем: весенние новинки от эстонских производителей

Вода «Евгений» и кетчуп с черным перцем: весенние новинки от эстонских производителей

Популярные в Эстонии блендеры взрываются и травмируют людей

Популярные в Эстонии блендеры взрываются и травмируют людей (2)

7. мар
Назван самый опасный цвет такси
Погода
Умер любимец берлинского зоопарка медвежонок Фриц

Умер любимец берлинского зоопарка медвежонок Фриц

Живодеры убили носорога в зоопарке и отрезали бензопилой его рог

Живодеры убили носорога в зоопарке и отрезали бензопилой его рог (2)

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Маккейн заявил о связях WikiLeaks c Россией

Маккейн заявил о связях WikiLeaks c Россией (1)

Черт и другие подробности криминальной жизни Николая Таранкова

Черт и другие подробности криминальной жизни Николая Таранкова (2)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Галерея: утренний переполох на цветочном рынке в Таллинне

Галерея: утренний переполох на цветочном рынке в Таллинне

Центристская партия рассчитывает выставить на продажу свой дом на Тоомпеа в апреле

Центристская партия рассчитывает выставить на продажу свой дом на Тоомпеа в апреле

Культура
Кино, вино и солдаты

Кино, вино и солдаты

Памяти Калью Комиссарова: «Он жил и творил не по лжи»

Памяти Калью Комиссарова: «Он жил и творил не по лжи»

Самые читаемые
Скандал на «Минуте славы» привел к увольнению сотрудника «Первого канала»(1)
Черт и другие подробности криминальной жизни Николая Таранкова(2)
Эстония и еще пять стран попросили у США помощи в борьбе с Россией(6)
Приметы, которые буквально затащат деньги в ваш кошелек
«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят»(4)
Топ комментариев
Российская журналистка: местные русские в Эстонии выглядят очень отстало (43)
Освобожденный узник совести Ильдар Дадин собирается бороться с пытками в российских тюрьмах(30)
СМИ: в Швеции журналисты из РФ предлагали мигрантам деньги за организацию беспорядков(25)
Урве Пало хочет привлечь в Эстонию 2000 специалистов в области ИТ(24)
Трамп назвал Обаму слабаком, позволившим России «наезжать» на него(21)
Bалюта
USD
0,946 EUR
GBP
1,153 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 07.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees