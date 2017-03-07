Эксперт: на рынок недвижимости возвращаются прогоревшие после экономического кризиса проекты

По словам Вахтера, повторяются ошибки, допущенные в 2005-2007 годах, когда дома строили в неподходящих для этого регионах. «Сейчас в Таллинне и его окрестностях строится по меньшей мере с десяток объектов недвижимости, к которым покупатель вряд ли проявит интерес», - отметил Вахтер в переданном пресс-релизе.

«Главная ошибка, которую допускают застройщики — неправильно выбранное для объекта место. Объекты сооружают там, где нет нормальных подъездных дорог или отсутствует инфраструктура: детские сады, школы, магазины, автобусное сообщение», - указал Вахтер.

«Не лучшими являются и варианты, когда жилые дома возводятся рядом с производственными зданиями и ангарами. Или когда в центре Таллинна возводят многоквартирные дома, слишком близко стоящие к железной дороге или к автомагистрали. Для жизни такие дома мало приспособлены. Даже в самые хорошие времена покупателей для них найти было нелегко», - отметил Вахтер.

«Недвижимость — это привлекательный бизнес, он притягивает заинтересованных и из других сфер бизнеса, а также обычных граждан. Но зачастую застройкой занимаются люди, не имеющие соответствующего опыта. А когда открывается возможность за «бешеные деньги» сделать очень много, тогда и принимаются неразумные решения», - добавил Вахтер.