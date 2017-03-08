В Дюссельдорфе из-за бомбы эвакуировали 8000 человек

В связи с обнаружением бомбы были эвакуированы близлежащие дома в радиусе километра. Всего покинули свои дома восемь тысяч человек, сообщает РБК.

Ночью покинули свои номера 250 гостей отелей, который находятся рядом с местом обнаружения бомбы, а утром в четверг, 9 марта, закрыты офисы компаний, которые находятся в эвакуируемой зоне.

Люди смогут выйти на работу только после того, как бомба будет обезврежена.

В полиции отметили, что бомба оснащена химико-механическим детонатором и «очень опасна». Бомба может быть взорвана на месте во второй половине дня в четверг.