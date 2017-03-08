Террас обсудил с финским коллегой покупку корейских самоходных гаубиц

Генерал Террас сказал, что центральной темой прошедшей в среду встречи с генералом Ярмо Линдбергом был тендер, который Эстония может провести для покупки САУ, и связанное с ним потенциальное сотрудничество.

Генерал Террас отметил, что Финляндия недавно подписала договор о покупке САУ, а Эстония заключила с Южной Кореей договор о намерениях, создающий условия для начала переговоров о тендере по покупке САУ, в покупке гаубиц заинтересована и Норвегия.

«Мы решили, что в том случае, если и Норвегия решит включить в свое вооружение САУ K9, в этом регионе появится группа пользователей этой системы. Это позволило бы, например, проводить совместные учения и благодаря сотрудничеству снизить затраты на жизненный цикл системы», - сказал Террас.

По его словам, в сотрудничестве можно было бы также обслуживать САУ, но Эстония намерена часть обслуживания систем проводить в Эстонии.

На встрече командующих ВС обсуждались также Балтийский колледж обороны и сотрудничество между странами в рамках миротворческой миссии ООН в Ливане ( UNIFIL).

В феврале генерал Террас в Сеуле подписал с руководителем администрации оборонных поставок Южной Кореи договор о совместных намерениях, создающий предпосылки для начала переговоров о поставках самоходных артиллерийских установок (САУ) К9 Thunder калибра 155 мм.

K9 Thunder ( Гром) производит южнокорейское предприятие Hanwha Techwin Co., Ltd, серийное производство началось в 1999 году.

По планам, САУ должны войти в вооружение Сил обороны к 2021 году.