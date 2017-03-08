Военные самолеты США и Швеции провели очередную разведку у границ России

По их информации, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным BULKY42, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, совершил подлет к Калининградской области со стороны Польши. В течение более трех часов он вел радиотехническую разведку вдоль российской границы, находясь в польском воздушном пространстве на высоте 9,4 тыс. метров.

Одновременно со стороны моря к российскому побережью на юге Балтики подлетел разведывательный самолет ВВС Швеции Gulfstream 4 с бортовым номером 102002 и позывным SVF622, поднявшийся с авиабазы Малмен, которая расположена вблизи города Линчёпинг.

После вылета из Великобритании маршрут полета американского разведчика пролегал над Нидерландами, Германией и Польшей. Этот самолет с бортовым номером 62-4138 в последние месяцы практически ежедневно совершает разведывательные полеты у границ России на юге Балтики, подлетая как со стороны Польши, так и со стороны Балтийского моря.

Согласно открытым источникам, самолеты RC-135W предназначены для перехвата, записи и анализа радиопереговоров, вскрытия дислокации, состава, режимов работы и характеристик радиоэлектронных средств управления войсками, противовоздушной обороны (ПВО) и авиации противника.