Во время поисков пропавшей в Таиланде россиянки в море нашли человеческие кости и зеленую футболку

Как сообщается, останки были обнаружены в опасном месте, где под водой сильное течение и водоворот. Кости, довольно свежие на вид, находились на глубине семь метров. Обрывки футболки и очки для подводного плавания были найдены примерно в 400 метрах от пляжа Ао Чалок Бан Као, где отдыхала россиянка. Они находились на глубине четырех-пяти метров под водой, передает NEWSru.

23-летняя Валентина Новоженова исчезла из отеля на острове Тау три недели назад. 16 февраля она должна была перебраться на остров Самуи. В номере, который занимала россиянка, находились все ее вещи, включая загранпаспорт и телефон, однако отсутствовала экипировка для фридайвинга.

Газета The Bangkok Post ранее сообщала, что группа дайверов присоединилась к поискам пропавшей туристки и намеревается обследовать наиболее популярные у любителей подводного отдыха места. Из последних сообщений Новоженовой в соцсетях было известно, что девушка, которая увлекалась фридайвингом, намеревалась побить собственный рекорд и погрузиться на глубину более 23 метров. В то же время из переписки в ее телефоне выяснилось, что туристка в последнее время страдала от панических атак.

В четверг, 9 марта, полицейские заметили Новоженову на записи камеры наружного наблюдения местного магазина, сделанной 15 февраля. Как сообщается, девушка шла с ластами в руках. На пляже, расположенном неподалеку от магазина, был найден один пляжный ботинок. Его фотографию отправили родным россиянки для опознания.

В полиции Сураттхани предположили, что если молодая женщина утонула, ее тело может быть зажато между подводными скалами или унесено в открытое море штормом, который произошел во время ее исчезновения. Местные власти сообщили оперативным службам соседних островов о поисковой операции.