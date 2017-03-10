Фотографии являются частью выставки, которая располагается на первом этаже торгового центра. Фотографии, посвященные караулу, занимают два стенда и представляют собой фоторепортаж, снятый девятого мая прошлого года у Бронзового солдата.

Изрисованное фото. / eesti pressifotograafide liit

По данным Postimees, за этим поступком стоит бывший член Рийгикогу, который сейчас работает в одном из университетов страны. Издание пока не называет имя мужчины. Сам он все отрицает. «Докажите, что я сделал», - заявил он Postimees, добавив, что поощряет такие действия.

Стоит отметить, что вандал попал в объективы камер видеонаблюдения.