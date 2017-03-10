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По данным Postimees, это сделал бывший член Рийгикогу

Фотографии почетного караула у Бронзового солдата изрисовали маркером26

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Союз пресс-фотографов Эстонии (EPFL) обратился в полицию в связи с инцидентом, который произошел в торговом центре Viru во вторник, когда неизвестный изрисовал красным маркером фотографии почетного караула Бронзового солдата. 

Фотографии являются частью выставки, которая располагается на первом этаже торгового центра. Фотографии, посвященные караулу, занимают два стенда и представляют собой фоторепортаж, снятый девятого мая прошлого года у Бронзового солдата.

Изрисованное фото. / eesti pressifotograafide liit

По данным Postimees, за этим поступком стоит бывший член Рийгикогу, который сейчас работает в одном из университетов страны. Издание пока не называет имя мужчины. Сам он все отрицает. «Докажите, что я сделал», - заявил он Postimees, добавив, что поощряет такие действия. 

Стоит отметить, что вандал попал в объективы камер видеонаблюдения. 

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