В феврале посольство Великобритании обратилось в Департамент полиции и погранохраны для разъяснений, почему на странице Департамента шоссейных дорог появилась информация, что выданные в иностранном государстве 1 мая 2015 года и позже водительские права в Эстонии больше не действуют. Посольство захотело узнать, какие правила действуют для граждан Великобритании, которым были позже выданы права и они хотят в Эстонии передвигаться на своей машине.

Представитель Министерства экономики Хиндрек Алльвеэ говорит, что водительские права граждан Великобритании в Эстонии действительны и в этом плане проблем нет.

Согласно Закону дорожного движения Эстонии, действительными являются водительские удостоверения, выданные в государствах-членах Европейского экономического сообщества и в Швейцарской Конфедерации. Великобритания — государство-член Европейского экономического сообщества, поэтому права граждан также действительны.

Но в Эстонии не действительны больше выданные зарубежным государством, начиная с 1 мая 2015 года, права, о которых ходатайствовал постоянно проживающий в Эстонии человек. Также их нельзя обменять на эстонские водительские права.

«Если гражданин Великобритании проживает в Эстонии и его права действительны, они действительны до истечения их срока. Если срок истекает во время постоянного проживания человека в Эстонии и он ходатайствует о новых водительских правах в Великобритании, согласно директиве, ему не должны их выдавать, поскольку это возможно только в отношении постоянного жителя страны», - объясняет Алльвеэ.

Но на практике, по словам Алльвеэ, бывают разные случаи и, если Великобритания по каким-либо причинам выдаст права, они будут недействительны в Эстонии.