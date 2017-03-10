В феврале посольство Великобритании обратилось в Департамент полиции и погранохраны для разъяснений, почему на странице Департамента шоссейных дорог появилась информация, что выданные в иностранном государстве 1 мая 2015 года и позже водительские права в Эстонии больше не действуют. Посольство захотело узнать, какие правила действуют для граждан Великобритании, которым были позже выданы права и они хотят в Эстонии передвигаться на своей машине.
Представитель Министерства экономики Хиндрек Алльвеэ говорит, что водительские права граждан Великобритании в Эстонии действительны и в этом плане проблем нет.
Согласно Закону дорожного движения Эстонии, действительными являются водительские удостоверения, выданные в государствах-членах Европейского экономического сообщества и в Швейцарской Конфедерации. Великобритания — государство-член Европейского экономического сообщества, поэтому права граждан также действительны.
Но в Эстонии не действительны больше выданные зарубежным государством, начиная с 1 мая 2015 года, права, о которых ходатайствовал постоянно проживающий в Эстонии человек. Также их нельзя обменять на эстонские водительские права.
«Если гражданин Великобритании проживает в Эстонии и его права действительны, они действительны до истечения их срока. Если срок истекает во время постоянного проживания человека в Эстонии и он ходатайствует о новых водительских правах в Великобритании, согласно директиве, ему не должны их выдавать, поскольку это возможно только в отношении постоянного жителя страны», - объясняет Алльвеэ.
Но на практике, по словам Алльвеэ, бывают разные случаи и, если Великобритания по каким-либо причинам выдаст права, они будут недействительны в Эстонии.
Закон о дорожном движении
§ 99. Водительское удостоверение, выданное в иностранном государстве
(1) В Эстонии действительны:
1) водительские удостоверения, выданные в государствах-членах Европейского экономического сообщества и в Швейцарской Конфедерации;
2) водительские удостоверения, выданные в государствах-участниках Венской конвенции о дорожном движении 1968 года в соответствии с указанной конвенцией;
3) водительские удостоверения государств-участников Женевской конвенции о дорожном движении 1949 года;
4) водительские удостоверения иностранных государств, заключивших с Эстонией международный договор о взаимном признании водительских удостоверений.
(4¹) Водительское удостоверение, указанное в частях 1, 2 и 3 настоящей статьи, недействительно, если оно было выдано лицу, которое по данным регистра народонаселения на момент получения удостоверения проживало в Эстонии.