В Британии всерьез обеспокоены тем, что российские кибератаки, фейковые новости и деньги могут дестабилизировать демократию в стране и повлиять на итоги запланированных на 2020 год парламентских выборов, пишет Кorrespondent.
В Британии создали министерство для борьбы с хакерами РФ
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй утвердила пост министра по борьбе с подрывной деятельностью. Как сообщает газета The Times, бороться за "целостность и неприкосновенность британской демократии" поручено Бену Гаммеру.