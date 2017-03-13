День родного языка начали праздновать в день рождения эстонского поэта 19 века Кристьяна Яака Петерсона в 1996 году. Этот день празднования был инициирован школьным учителем и лингвистом Мейнхардом Лаксом.

В 1999 году День родного языка был объявлен датой национального значения. День родного языка напоминает, что чистота и само выживание эстонского языка зависят от носителей эстонского языка и тех, кто на нем говорит.

При поднятии эстонского флага необходимо проверить, чтобы флаг был чистым и целым. Флаги поднимают на рассвете или в 8 часов утра и опускают с заходом солнца. Если флаг не опускают, то в ночное время он должен быть освещен.