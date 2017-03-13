Курортный город предложит бизнесменам построить первый торговый центр

Участок муниципальной земли в 7000 квадратных метров по ул. Яана Поска, 26 мэрия Нарва-Йыэсуу предложила городскому собранию пустить на аукцион, чтобы получить лучшее предложение относительно коммерческой застройки. Предварительно речь идет о полувековом сроке аренды, но с возможностью досрочного выкупа земли, о чем сообщил мэр Максим Ильин.

Он считает, что с желающими развивать эту землю надо провести предварительные переговоры, чтобы оценить не только ценовые предложения, но и прочие детали предлагаемого строительства, вплоть до архитектурных идей.

«По экспертной оценке прошлого года стоимость этого участка составляет порядка 200 тысяч евро, но думаю, что никому нам не интересно просто продавать его, а целью города является развитие - строительство там торгового центра и заправки, которые нужны», - сказал Ильин, выступая перед местными депутатами.

Также он подтвердил, что интерес со стороны инвесторов к названному участку имеется: «Несколько фирм приходили».

Депутаты городского собрания в целом одобрили предложение, и в мэрии теперь будет подготовлен проект соответствующего решения о проведении торгов с предварительными переговорами на право застройки участка на длительный период.

Большой участок муниципальной земли по ул. Яана Поска, 26 уже много лет, если не десятилетий, занят автопарковкой. Однако согласно имеющейся детальной планировке, это коммерческая земля, предназначенная для размещения конкретно торгового центра и автозаправки.

В приморском Нарва-Йыэсуу с постоянным населением менее 3000 жителей, но летом вырастающим многократно, в настоящее время из торговых предприятий есть только один магазин Maxima. Во второй половине прошлого года этот магазин закрывался на ремонт, и городским властям приходилось запускать временную автобусную линию за продуктами в соседнюю Нарву. Заправить же автомобиль в Нарва-Йыэсуу невозможно вовсе.