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Россия - лидер по числу заключенных среди 45 стран Европы

Rus.Postimees.ee
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В российских тюрьмах в 2015 году находилось 642 тысячи человек, свидетельствуют данные, обнародованные 14 марта Советом Европы. Больше четверти из них отбывали срок за убийство, сообщает DW.com.

Россия остается страной с самым высоким числом заключенных по сравнению с другими государствами Европы. Об этом свидетельствуют данные ежегодной статистики, обнародованные Советом Европы во вторник, 14 марта. Согласно докладу, подготовленному для организации экспертами Лозаннского университета на основе исследования пенитенциарных систем в 45 странах, на 1 сентября 2015 года на 100 тысяч жителей России приходилось 439 заключенных. Это почти в четыре раза больше медианного значения для Европы, составившего 116 заключенных на 100 тысяч населения. На втором месте по этому показателю оказалась Литва (278 заключенных на 100 тысяч жителей), на третьем - Грузия (275 заключенных на 100 тысяч жителей). Для сравнения в Германии на каждые 100 тысяч населения приходится всего 77 заключенных.

Россия - лидер по многим показателям

В целом число заключенных в России за год снизилось на 4 процента, составив 642 тысячи человек, включая 1,7 тысячи несовершеннолетних, выяснили авторы доклада. Это больше, чем во всех остальных вошедших в доклад странах. При этом в стране самая большая доля женщин, содержащихся в местах лишения свободы: 8,1% против европейского медианного значения в 5,2%. А вот количество заключенных иностранцев в России гораздо ниже, чем в Европе, и составляет 4,3% против 10,8%.

Наибольшее количество российских осужденных, 27,8%, отбывают срок за убийство. По этому показателю среди включенных в доклад стран Совета Европы, Россию обгоняет только Албания, где доля таких заключенных составляет 39,4%. Медианный показатель для 45 стран составляет 13,2%.

Вторым по частоте совершения преступлением в России оказалось распространение наркотиков. Наказание по этой статье в стране отбывает четверть заключенных. При этом в расчете на 100 тысяч жителей их количество в России - самое высокое из всех 45 стран и составляет 90 человек. На втором и третьем месте по этому показателю оказались Грузия и Азербайджан, где на каждые 100 тысяч жителей приходится соответственно 72 и 58 человек, осужденных за распространение наркотиков.

Перенаселенные тюрьмы - самая большая проблема

В целом по Европе авторы доклада отметили тенденцию к снижению числа заключенных. В 2015 году их количество составило 1,4 миллиона человек, на 6,8% меньше, чем годом ранее. Количество заключенных в расчете на 100 тысяч населения во всех включенных в доклад странах снизилось на 7%. Существеннее всего снижение оказалось в Греции (минус 18,8%), а также в Дании (минус 11,9%) и Хорватии (минус 10,2%).

"Мы приветствуем снижение общего числа содержащихся в тюрьмах людей, - отметил генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд. - Более частое вынесение альтернативных приговоров необязательно ведет к росту уровня преступности, однако оно может помочь повторной интеграции преступников и справиться с перенаселенностью тюрем".

Несмотря на общее снижение числа заключенных, перенаселенность тюрем остается самой серьезной проблемой. На общеевропейском уровне достичь прогресса в ее решении пока не удалось, отмечают в Совете Европы. Согласно докладу, в трети стран количество заключенных превышает количество мест в тюрьмах. При этом число стран, где места лишения свободы перенаселены, за год выросло с 13 до 15.

Россия тратит на тюрьмы больше других

Самыми перенаселенными оказались тюрьмы в Македонии, где на сотню мест приходится 138 заключенных, в Испании (133 заключенных) и Венгрии (129 заключенных). В целом на каждые сто мест в европейских тюрьмах в 2015 году приходилось 94 заключенных. В России этот показатель значительно ниже - 79 человек на сотню тюремных мест.

При этом Россия тратит на содержание тюрем больше, чем другие европейские страны, отмечают в Совете Европы. В 2014 году (последние доступные данные) страна израсходовала на эти цели 5,4 миллиарда евро.

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