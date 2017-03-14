Серебряная призерка Игр-2012 заявила, что мать оставила ее без жилья и денег

"Мне очень стыдно, больно и обидно. Поверить не могу, что так со мной поступил не кто-нибудь чужой, а родная мать. Она забрала все мои деньги и жилье. Все, что я заработала в спорте. Даже машину, которую мне, как медалистке, вручил после Олимпиады мэр Собянин. У меня ничего не осталось. Теперь я с маленьким ребенком буквально на улице", - рассказала Гришина "Комсомольской правде" .

По словам гимнастки, пока она строила карьеру, доходами распоряжалась ее мать. Всю приобретаемую недвижимость она оформляла на себя. Анастасии некогда было интересоваться тем, куда уходят деньги, к тому же она полностью доверяла родителям, пишет newsru.com.

В 2015-м девушка получила травму колена и ушла из спорта. Она вышла замуж и родила ребенка, но когда молодой семье понадобилось жилье, гимнастку просто выгнали из дома оставили без заработанных средств. По словам Анастасии, она даже не имеет прав на комнату в коммуналке, где прописана.

"Я столько лет тренировалась, угробила здоровье и на честно заработанные деньги не могу расслабиться даже в декрете. Муж работает, но львиная часть доходов уходит на аренду квартиры", - пожаловалась спортсменка газете.

По словам Гришиной, родственники угрожают ей и требуют прекратить шумиху. Гимнастка подала иск в суд, сообщила об угрозах в полицию. Она также отправила письма с просьбой о помощи президенту России Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину.