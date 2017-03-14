Навальный призвал всех россиян выйти на митинги в поддержку коррупционного расследования против Медведева

Как пояснил политик в своем блоге, к митингам его подтолкнуло равнодушие российских властей относительно обнародованного расследования и тот факт, что власти, по мнению Навального, не собираются давать россиянам ответы на вопросы, которые интересуют население, в частности по поводу коррупционного скандала вокруг главы кабинета министров, сообщает Newsru.com.

"Я обращаю внимание, что это именно власть заставляет нас идти на митинги. Они же уничтожили все механизмы: правоохранительной системы нет, суды не работают, средства массовой информации молчат или лгут. Как нам еще обратить на себя внимание? Поэтому мы пойдем на улицу. Мирно, очень мирно", - объяснил Навальный.

Оппозиционер уже подал заявку на проведение митинга в Москве на Тверской улице 26 марта. Он также призвал своих сторонников подать заявки на аналогичные акции в других российских городах.

Подробнее: http://www.newsru.com/russia/14mar2017/navalny.html