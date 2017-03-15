Авиакомпания раздает бесплатные билеты за хорошее поведение

Лоукостер предлагает бесплатные билеты клиентам, которые звонят в справочную службу авиакомпании. Правда, не всем: различные льготы могут получить лишь те, у кого возникли какие-либо проблемы при бронировании полета. При этом позвонивший должен быть вежливым.

Самым воспитанным клиентам предлагаются также различные бонусы - например, место с дополнительным пространством для ног или преимущество в очереди при проверке безопасности в аэропорту. Однако количество таких бонусов ограничено - они рассчитаны на десять бронирований в неделю, то есть в неделю их могут получить около 25 человек.

"О нас часто говорят как о самой щедрой авиакомпании, и мы этим гордимся", - сказал действующий руководитель Monarch Нильс Кристи.

"Наши работники всегда вежливы с клиентами, теперь они смогут награждать и тех, кто вежлив с ними", - добавил он.