Telia начинает предлагать клиентам интернет со скоростью один гигабит в секунду

В первой фазе проекта скорость 1 Гбит/с будет доступна для примерно 40 000 клиентов. При желании они смогут самостоятельно увеличить скорость своего домашнего интернета, воспользовавшись интернет-средой самообслуживания Telia. В будущем возможность пользоваться интернетом со скоростью 1 Гбит/с будет предложена по 300 000 адресам по всей Эстонии.

«Мы приблизились на шаг к тому, чтобы достичь одной из целей предприятия - создать т.н. Gigabit Society, то есть общество, в котором качественное и надежное интернет-соединение будет доступно максимальному количеству людей. Мы продолжим прокладывать оптоволоконную "Сеть будущего" по всей Эстонии, везде, где это экономически целесообразно, – сказала Кирке Саар, директор по технологиям Telia Eesti. – Сегодня оптоволоконный кабель Telia проведен в 300 000 домов и квартир в разных уголках нашей страны и это число постоянно увеличивается».

Тот факт, что в портфеле услуг предприятия появился домашний интернет со скоростью 1 Гбит/с, отражает естественную направленность на удовлетворение потребностей, которые возникнут у потребителей в скором будущем: постоянно увеличивается количество бытовой электроники, которой нужен доступ в интернет.

По оценке Тойво Праакела, руководителя подразделения Telia Eesti по развитию сети и инфраструктуры, уже сейчас во многих домах наблюдается ситуация, когда вечером одновременно на 2-3 устройствах воспроизводится изображение в HD-качестве, в тот же момент люди пользуются компьютерами, смартфонами, планшетами или другой электроникой, чтобы закончить работу, поиграть или послушать музыку. Потребление домашнего интернета резко возрастает, в такие часы пик только высокая скорость интернета способна гарантировать получение позитивного пользовательского опыта.

«Количество электронных устройств, которым нужен интернет, растет день ото дня. К тому же, большинству из них требуется стабильное и быстрое соединение, чтобы хорошо справляться со своими задачами, - добавил Праакел. – Многим клиентам уже знаком такой формат контента как 4K или 8K, а в ближайшее время, непременно, появится множество интересных решений в сфере виртуальной реальности. Для того, чтобы пользователь мог получить максимум из этих решений, необходим не просто быстрый интернет, нужна высокая исходящая скорость (скорость загрузки файлов в Сеть), которую мы обеспечиваем благодаря оптоволоконному кабелю».

И все же Telia не ограничивается строительством «Сети будущего». Компания инвестирует и в модернизацию существующей на сегодняшней день сети медных кабелей. Одна из принятых мер – постепенная замена технологии ADSL, которой до сих пор пользуются многие клиенты Telia, на более современную.

К 2020 году планируется перевести клиентов ADSL на одно из новых технологических решений: оптоволоконное соединение, базирующееся на медном соединении решение VDSL2+, G.Fast или на технологию F4G, в основе которой лежит радиосвязь.