Сирия: шесть лет войны

Война в Сирии идет уже шесть лет. Вторая мировая длилась шесть лет и один день, Сирийская продлится еще годы, в этом просто нет сомнений. За последний год, при участии российских войск Сирийской Арабской Армии удалось одержать ряд побед. После нескольких лет боев освобожден Алеппо, второй раз сирийские войска и Силы специальных операций РФ вошли в Пальмиру. Как говорят люди в Сирии - динамика положительная, но страна как стояла у края, так и стоит.

Кортеж с депутатами Европейского парламента проезжает через очередной блокпост в центре Дамаска. Они расположены здесь примерно через каждые пятьсот метров. Места постовых на них продаются - накопить на место считается успехом. Дело в том, что стоя на блокпосту можно сшибать с проезжающих неплохие деньги, а если они везут оружие, то суммы становятся соответствующими.

Для нашего кортежа на каждом блокпосту есть отдельная полоса. Мы проезжаем без очереди - в голове колонны полицейская машина, в хвосте мотоциклисты. Мы едем к министру примирения Сирии.

Министр примирения Сирии Али Хайдар (справа). Фото: Алексей Иванов

Али Хайдар не баасист, то есть не входит в президентскую партию Баас. Он вообще имеет множество претензий к Башару Асаду, тем не менее, принял его предложение и занял пост министра примирения. По его словам, за пять с половиной лет на посту работа его офиса позволила трем миллионам сирийцев вернуться к нормальной жизни, вернуться домой.

Здесь стоит сделать отступление и поговорить немного о цифрах. К моменту начала войны в Сирии проживали примерно 22 миллиона человек. За шесть лет, по разным данным, территорию страны покинули от двух до пяти миллионов человек. Внутренних перемещенных, тех, кто был вынужден покинуть свои дома, около семи миллионов. Погибших, по данным ООН до 450 тысяч. Сейчас ООН насчитывает в стране 17 миллионов человек.

В общем, из 17 оставшихся только 10 миллионов живут в своих домах. Остальные ютятся у родственников, в палатках, на улице. Министр примирения и его офис работают не только на территории подконтрольной Сирийской Арабской Республике, но и там, где царит пулеметное право. Член делегации Яна Тоом, так описывает впечатления от встречи с Али Хайдаром: «После разговора с министром примирения все встало на свои места: примирение по-сирийски сегодня означает выбор из трех вариантов - сложить оружие, поменять сторону или уйти в Идлиб и готовиться к последней битве. Да, в европейской системе ценностей процесс примирения выглядит иначе. Однако здесь твердо знают, чего хотят - шести лет Гражданской войны более чем достаточно. Судя по всему, всем - вооруженная оппозиция все чаще пользуется возможностью амнистии, а бойцы на-Нурсы, уходя в Идлиб, оставляют на территории САР свои семьи. - Доверяют».