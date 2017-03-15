В семилунном ландшафте: «Капитал культуры» наградил лучших русскоязычных авторов

Лауреатов оказалось два: доцент Таллиннского университета Аурика Меймре (за дотошнейший комментарий к роману А. Чернявского «Семь лун блаженной Бригитты») и тартуская поэтесса Людмила Казарян (за проведение фестиваля «Ландшафтный фестиваль поэзии»).

«Я премии очень рада, – сказала порталу Rus.Postimees.ee Людмила Казарян. – Знаете, как сказала мама Маруси Климовой, когда той дали премию Андрея Белого: “Ремонт сделаем!..” Как вы знаете, так называемая “белочка” – это один рубль, одно яблоко антоновка и одна бутылка водки. Если серьезно – конечно, эта премия очень важна и для меня, и для нашего фестиваля. Это показатель того, что нас признают в нашей стране. То, что нас знают и признают за рубежом, – мы и так знаем, а вот признание на родине дорогого стоит».

Награда радует и Аурику Меймре: «Если человека пишущего хотя бы замечают – уже хорошо, а если еще и премию дают... В данном случае есть особый повод порадоваться – этот комментарий создавался очень долго, я начала работать над ним восемь-девять лет назад, хотя и до этого кое-какой материал уже был. Вообще, сам этот роман и работа над комментарием открыли для меня чуть иную сторону русской культуры Эстонской Республики 1920-х и 30-х годов. Да, знакомые темы, знакомый город, и героев я чувствую, но вместе с тем – масса нового... Мне нравится рыться в архивах, так что за время составления комментария я получила массу удовольствия. Когда находишь хотя бы малую крупицу чего-то оригинального, уже получаешь наслаждение. И накопление таких вот маленьких радостей – самое важное тут».

Среди других лауреатов – Майт Вайк (сборник рассказов «Meeleparanduseta»), Владислав Коржец (сборник стихотворений «Laulud või nii»), Пауль-Ээрик Руммо (пьеса «Taevast sajab kõikseaeg kive»), Хассо Крулль (сборник эссе «Mõistatuse sild»), Айно Первик (за детскую книгу «Hädaoru kuningas»). Редакция портала Rus.Postimees.ee поздравляет победителей!