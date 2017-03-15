СМИ сообщили о новой должности Месси в «Барселоне»

По информации источника, аргентинец, которого поддерживает руководство и игроки, после поражения в матче с «Депортиво» (1:2) разработал план, который позволит команде обойти мадридский «Реал» в чемпионате Испании. Он считает, что победа в очной встрече с конкурентами позволит «Барселоне» выиграть золотые медали.

Отмечается, что Месси недоволен частой ротацией состава, которую применяет главный тренер Луис Энрике, пишет lenta.ru.

2 марта Энрике объявил о своем уходе из клуба по окончании сезона-2016/2017. Под его руководством сине-гранатовые дважды стали чемпионами Испании и два раза выигрывали Кубок страны. Кроме того, в 2015 году команда выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

После 27 туров «Барселона» занимает второе место в чемпионате Испании. В активе команды 60 очков. Лидирующий «Реал» набрал на два балла больше, при этом имея одну игру в запасе.