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Март Хельме пугает десятками обгоревших трупов и призывает ввести обязательный тест на ДНК для беженцев

Rus.Postimees.ee
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Март Хельме. | ФОТО: Sander Ilvest

Пребывающих в Эстонию в рамках миграционной программы ЕС беженцев следует обязать сдавать тест на ДНК, считает председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме.

"Совершенно очевидно, что у нашего нынешнего правительства нет ни желания, ни смелости прекратить программу по приему беженцев в рамках европейской миграционной квоты. Тем не менее оно обязано бороться с международной торговлей людьми, а также обеспечить безопасность народа Эстонии", - подчеркнул Хельме, сообщает портал Rus.err.ee.

Хельме напомнил, что к настоящему дню Эстония приняла около сотни беженцев из запланированных 550 и за короткий период времени две женщины из числа мигрантов были подожжены.

"Такие преступления несут собой опасность не только семьям этих беженцев, но и всем остальным людям, живущим с ними в одном доме и в худшем случае результатом таких действий могут стать десятки обгоревших трупов", - предупредил председатель EKRE.

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