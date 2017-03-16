Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительКультураЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Взгляните на это фото! Полиция разыскивает мужчину, которого подозревают в незаконном лишении свободы

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Подозреваемый в незаконном лишении свободы. | ФОТО: Põhja prefektuur

Вчера, 15 марта, в 10.40 полиция получила сообщение о возможном незаконном лишении свободы на улице Хумала в Таллинне. Полиция отреагировала на сообщение незамедлительно и начала выяснять обстоятельства происшествия с привлечением большого ресурса.

В рамках уголовного делопроизводства сотрудники криминального бюро произвели осмотр места происшествия и транспортного средства на месте происшествия. Вчера поздним вечером полицейские выяснили местонахождение человека, которого незаконно лишили свободы.

Серьезных повреждений у пострадавшего мужчины не обнаружено. У полиции есть основание полагать, что пострадавший и подозреваемый знают друг друга. Между ними могла возникнуть ссора. В ходе следствия полицейскими были произведены обыски.

В связи с происшествием криминальное бюро Пыхьяской префектуры разыскивает изображенного на фото мужчину 1983 года рождения. Полиция устанавливает сейчас и местонахождение микроавтобуса Mercedes-Benz Viano серого цвета с регистрационным номером 197 BPK.

У полиции есть основание полагать, что для незаконного лишения свободы и совершения преступления против личности был использован описанный микроавтобус.

Просим всех, у кого есть информация о местонахождении изображенного на фото мужчины или микроавтобуса, сообщить об этом по номеру криминального бюро Пыхьяской префектуры 5690 4272.

Наверх