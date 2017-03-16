СМИ: отправляющихся в Эстонию британских военных предупредили о российских шпионках-соблазнительницах

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон отметил, что военные направляются в Эстонию для сдерживания агрессии России. Также военные высадятся в Румынии и Польше.

Британских военных, отправляющихся в Эстонию, предупредили о коварных российских шпионках-соблазнительницах, которые могут находиться в Таллинне для получения секретной информации.

В MI6 предупредили, что сотрудники ФСБ могут находиться в столице Эстонии, а также использовать всевозможные ресурсы для получения засекреченных данных.

Высокопоставленные офицеры британских спецслужб рекомендовали военным быть осторожными в общении с обслуживающим персоналом и в особенности с красивыми женщинами в барах, поскольку они могут оказаться российскими шпионами. Отмечается, что российские агенты могут иметь при себе устройства, позволяющие взламывать смартфоны. По этой причине военнослужащим не рекомендовали обсуждать рабочие вопросы за пределами базы, а также не пользоваться интернет-кафе.