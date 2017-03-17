Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в парк Леголенд в Биллунде за 111 евро!
17. март 2017 09:33
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, holidaypirates.com, flynous.com, reisiguru.ee, reisidiilid.ee и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Риеку начиная со 175 евро
Туда-обратно из Таллинна в парк Леголенд в Биллунде начиная со 111 евро
Рейс Таллинн - Гран-Канария - Коста-Брава - Таллинн начиная со 195 евро
Туда-обратно из Риги в Малагу начиная со 108 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Пекин или Шанхай начиная с 270 евро
Туда-обратно из Стокгольма в Сан-Франциско начиная с 376 евро
Туда-обратно из Варшавы в Таиланд начиная со 114 евро