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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в парк Леголенд в Биллунде за 111 евро!

Rus.Postimees.ee
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Конструктор Lego. | ФОТО: VANOUTRIVE/SIPA / SCANPIX/SIPA PRESS

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, holidaypirates.com, flynous.com, reisiguru.ee, reisidiilid.ee и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Риеку начиная со 175 евро

Туда-обратно из Таллинна в парк Леголенд в Биллунде начиная со 111 евро

Рейс Таллинн - Гран-Канария - Коста-Брава - Таллинн начиная со 195 евро

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