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В России шестеро детей и подростков попали в психбольницу после суицидальной игры в соцсетях

Rus.Postimees.ee
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Кит - один из наиболее часто используемых в группах смерти символов. | ФОТО: Sergei Pestov

В Чите с конца февраля в Краевую клиническую психиатрическую больницу им. Кандинского поступило шесть несовершеннолетних, вовлеченных в суицидальную сетевую игру "Синий кит". Дети в возрасте преимущественно 16-17 лет, одной девочке 11 лет, сообщает региональный Минздрав.

"Четверо детей из социально благополучных семей, - расказала главный врач учреждения Ольга Ступина, слова которой цитирует Newsru.com. - Нанесенные ими порезы на руки, переписки в социальных сетях выявили сами родители, после чего обратились за экстренной психиатрической помощью".

Еще двое ребят - из центров для несовершеннолетних, оставшихся без попечительства. "Они также активно вели переписку в интернете, проходили уровни игры, выполняли задания кураторов, наносили себе повреждения", - сообщила главрач.

Сейчас все несовершеннолетние, помимо медикаментозного лечения, проходят курс реабилитационных мероприятий, с ними работают психологи и психотерапевты, отметила медик.

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