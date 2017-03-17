В России шестеро детей и подростков попали в психбольницу после суицидальной игры в соцсетях

"Четверо детей из социально благополучных семей, - расказала главный врач учреждения Ольга Ступина, слова которой цитирует Newsru.com. - Нанесенные ими порезы на руки, переписки в социальных сетях выявили сами родители, после чего обратились за экстренной психиатрической помощью".

Еще двое ребят - из центров для несовершеннолетних, оставшихся без попечительства. "Они также активно вели переписку в интернете, проходили уровни игры, выполняли задания кураторов, наносили себе повреждения", - сообщила главрач.

Сейчас все несовершеннолетние, помимо медикаментозного лечения, проходят курс реабилитационных мероприятий, с ними работают психологи и психотерапевты, отметила медик.