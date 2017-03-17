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Из-за припаркованных у дома машин инвалид-колясочник не может выйти из дома

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На этой фотографии, по словам представителей МуПо, запечатлено явное нарушение правил парковки. | ФОТО: Фото: архив читателя
На данном фото точно есть нарушитель – машина, задней частью частично припаркованная на проезжей части. Сказать о другой, обведенной красным цветом машине, трудно – не видно, что вокруг нее, где машина припаркована, идет ли речь о пересечении дорог, нет и других нюансов. | ФОТО: Фото: архив читателя
На фото также есть нарушение – одна из трех машин препятствует/мешает движению пешеходов. Какая из трех машин припарковалась последней, сказать невозможно. Сама по себе парковка в данном месте не запрещена – нет желтой линии, не видно и знаков, запрещающих парковку. | ФОТО: Фото: читателя

В редакцию Rus.Postimees обратилась Таисия. Она живет с сыном-инвалидом, который пользуется коляской. В течение нескольких лет мать ведет борьбу за право своего сына беспрепятственно и безопасно выезжать из дома на улицу. Однако добиться этого не может, поскольку соседям нужно где-то парковать свои автомобили.

По словам Таисии, все проблемы начались с того момента, как возле ее дома в Ласнамяэ (Паэкааре 34/36) построили парковку. Возведение нужного для жилого дома сооружения обернулось, по словам читательницы тем, что была убрана пешеходная дорожка, которой мать и сын (явно не только они, но и другие жильцы дома) пользовались, чтобы дойти-докатиться до поликлиники, остановки, да и просто выйти из дома. «Теперь осталась только она дорога – мимо соседнего дома. Но тут наши проблемы и начинаются, поскольку машины соседнего дома, несмотря на то, что у них тоже построена парковка, ставят на углу дома так, что нам с коляской не проехать, поэтому приходится выходить на проезжую часть», - рассказала Таисия.

Она говорит, что пытается решить эту проблему уже несколько лет. Обращалась и в управу части города, но ответа так и не получила. Таисия начала фотографировать машины, которые паркуют явно с нарушением ПДД, но это обернулось риском быть покалеченной автовладельцами: «Некоторые автовладельцы, которые еще не успевают отойти, грубят и обещают разбить мне лицо».

Тем не менее, за эти годы у Таисии скопилась целая коллекция фотографий. Часть из них была предоставлена редакции. Именно их мы переслали в Таллиннскую муниципальную полицию и попросили объяснить, что же делать в такой неприятной ситуации.

Пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт ответила, что после нашего запроса: «Патруль муниципальной полиции побывал на месте, чтобы лично ознакомиться с ситуацией. По адресу Паэкааре 34/36 парковка никак не отрегулирована и не организована – нет дорожных знаков, а на асфальте не нанесена разметка, чтобы показать, куда и как следовало бы ставить машины. Поэтому там паркуются как придется».

В МуПо считают, что Таисии, прежде всего, нужно обратиться в правление квартирного товарищества своего дома, которое, в свою очередь, подаст ходатайство в Транспортный департамент. Таким образом, на Паэкааре 34/36 будет наведен порядок и установлены знаки, указывающие, как именно нужно парковаться.

А на вопрос, так нарушают ли автовладельцы правила дорожного движения такой парковкой или нет, нам ответил руководитель патрульной службы МуПо Рональд Сикк: «Данное место на самом деле является жилой зоной, где по Закону о дорожном движении парковка с определенными оговорками разрешена, но парковать машины на пешеходной дороге запрещено и там, если нет соответствующего знака, говорящего об обратном. Но эти вещи наши патрули отслеживают».

См. подписи под фотографиями, где разобраны варианты разных ситуаций.

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