Ирландец за десять лет посетил все страны мира

33-летний молодой человек провел последние десять лет в путешествиях, в результате он может похвастаться посещением всех стран планеты.

Когда он начинал, у него практически не было денег. Но за время путешествия он сумел заработать более 1,5 млн долларов (около 1,4 млн евро) благодаря своему блогу о путешествиях, передает "Моя Планета" со ссылкой на Би-би-си.

Звучит потрясающе. Нюанс в том, что все это время он не перемещался от курорта к курорту, а побывал в том числе в не самых приятных местах — например, в опустошенных войной государствах или морях, кишащих пиратами…

Ему приходилось иметь дело с коррумпированными пограничниками, грабителями и организаторами нелегальной миграции; он был дважды арестован при попытке пересечь либерийскую границу во время вспышки эпидемии Эбола. А в Анголе Уорд стал свидетелем перестрелки вскоре после прибытия.

Но ни это, ни бесконечные сложности иного плана не отбили у путешественника страсти к приключениям. В каждой стране он старался провести несколько дней, а иногда недель, чтобы прочувствовать место. «Я могу с уверенностью сказать, что действительно пытался оценить и понять красоту каждой страны, в которой побывал», — утверждает Уорд.

Он относится к той категории людей, которым претит строить жизнь по заранее намеченному плану: школа — вуз — работа в офисе пять дней в неделю — короткие отпуска — пенсия, «когда ты будешь слишком стар, чтобы наслаждаться жизнью» (так он выражается).

В то же время Уорд говорит, что он — не просто еще один парень из богатой семьи, который слоняется по миру от избытка средств. Его родители, говорит он, были бедными, а путешествовать парень решил самостоятельно, причем сначала начал это делать, а деньги заработал уже по ходу дела. В определенный момент реклама в блоге начала приносить ему $5000 в месяц.

И хотя он избежал рутинной офисной работы, его жизнь тоже оказалась полна стрессов. Так что, признается Уорд, он рад, что его путешествие по всем странам мира закончилось. И теперь он думает, что делать дальше.

А пока добивается от Книги рекордов Гиннесса, чтобы его признали самым молодым ирландцем, посетившим все государства планеты.